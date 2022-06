ARCHIV - Das Logo von Hansa Rostock auf einer Eckfahne im Ostsestadion. Foto: Danny Gohlke/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Danny Gohlke 2. Bundesliga Hansa Rostock spielt zu Saisonbeginn zweimal am Sonntag Von dpa | 22.06.2022, 12:14 Uhr

Der FC Hansa Rostock bestreitet seine beiden ersten Spiele in der neuen Zweitliga-Saison an einem Sonntag. Die Deutsche Fußball Liga setzte die Saison-Premiere gegen den 1. FC Heidenheim am 17. Juli an (13.30 Uhr/Sky). Eine Woche später findet das Nordduell beim Hamburger SV am Sonntag, 24. Juli (13.30 Uhr/Sky), statt. Den genauen Spielplan der ersten zwei Saisonwochen gab die DFL am Mittwoch bekannt.