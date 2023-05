Erling Haaland Foto: Tim Goode/PA Wire/dpa up-down up-down Premiere-League Haaland wird „Fußballer des Jahres“ in Premieren-Saison Von dpa | 12.05.2023, 18:38 Uhr

Erling Haaland ist wie einst Jürgen Klinsmann gleich in seiner Premieren-Saison in der Premier League von den Sportjournalisten zum „Fußballer des Jahres“ in England gewählt worden.