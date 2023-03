Jürgen Klinsmann Foto: Lee Jin-man/AP up-down up-down Ex-Bundestrainer „Großer Lerner“: Klinsmann vor Debüt in Südkorea Von dpa | 22.03.2023, 10:15 Uhr

Jürgen Klinsmann will als Trainer der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft hoch hinaus. Im nächsten Jahr soll der Asien Cup her. In Südkorea gibt es aber auch Bedenken wegen seines Engagements.