Grizzlys Wolfsburg FOTO: Uwe Anspach Playoff-Halbfinale Berlin empfängt Mannheim zum DEL-Traditionsduell Von dpa | 18.04.2022, 16:22 Uhr | Update vor 16 Min.

Die Top-Teams haben sich für das Halbfinale in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga qualifizieren können. Vom 20. April an gibt es in den Duellen allerdings keinen Favoriten mehr.