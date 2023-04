Vincenzo Grifo Foto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Bundesliga Grifo will „Vollgas“: Mit Freiburg im Saisonfinale belohnen Von dpa | 24.04.2023, 06:18 Uhr

Offensivspieler Vincenzo Grifo vom SC Freiburg geht voller Euphorie in die finale Phase der Saison. „Vollgas“ fordere er von seinen Kollegen in den verbleibenden Spielen, von denen er möglichst „jedes gewinnen“ will, sagte der 30-Jährige nach dem 4:0 (2:0) gegen den FC Schalke 04 am Sonntag. In der Fußball-Bundesliga liegen die Freiburger fünf Spieltage vor Schluss auf Champions-League-Kurs. Es wäre die erste Qualifikation für die Königsklasse in der Vereinshistorie. Im DFB-Pokal treffen die Badener Anfang Mai im Halbfinale auf Vorjahressieger RB Leipzig.