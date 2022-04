Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 FOTO: Federico Gambarini Bundesliga Gladbach verspielt dritten Sieg in Serie: 1:1 gegen Mainz 05 Von dpa | 03.04.2022, 19:39 Uhr | Update vor 31 Min.

Borussia Mönchengladbach hat den dritten Sieg in Serie in der Fußball-Bundesliga leichtfertig verspielt. Beim 1:1 (1:0) gegen den lange passiven 1. FSV Mainz 05 verpasste es das Team von Trainer Adi Hütter am Sonntag schon in der ersten Halbzeit, alles klar zu machen. Breel Embolos Treffer (33. Minute) war zu wenig für die im ersten Durchgang drückend überlegen Borussen. Nach dem Wechsel kamen die nun deutlich aktiveren Mainzer vor 44 156 Zuschauern durch Karim Onisiwo (73.) zum Ausgleich.