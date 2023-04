Julian Weigl Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down Bundesliga Gladbach: „Saison vernünftig zu Ende spielen“ Von dpa | 30.04.2023, 06:15 Uhr

Nach dem nächsten Rückschlag erwartet Borussia Mönchengladbachs Sportchef Roland Virkus eine Leistungssteigerung in den noch ausstehenden vier Partien in der Fußball-Bundesliga. „Es geht darum, die Saison vernünftig zu Ende zu spielen“, sagte er am Samstag nach der 1:2 (0:1)-Niederlage beim Abstiegskandidaten VfB Stuttgart. „Es ist unsere Aufgabe, mit einer positiven Stimmung in die Sommerpause zu gehen.“