Rafal Gikiewicz Foto: Tom Weller/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa Bundesliga Gikiewicz: „Ich will noch sechs Jahre spielen" Von dpa | 20.12.2022, 11:07 Uhr

Der Augsburger Rafal Gikiewicz will auch mit 40 Jahren noch im Tor stehen. „Ich will noch sechs Jahre spielen“, sagte der 35 Jahre alte Schlussmann Spox und Goal in einem Interview.