Bundesliga „Fußspitze zu langsam": Heidenheim und die Lehren des Debüts Von dpa | 20.08.2023, 03:31 Uhr

Der 1. FC Heidenheim will aus der Niederlage bei der Premiere in der Bundesliga lernen. Nach dem durchwachsenen 0:2 in Wolfsburg erhält Trainer Frank Schmidt auch positive Erkenntnisse.