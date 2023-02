Dieser Schuss sitzt: In der 19. Spielminute zieht Sebastian Labrenz aus der Distanz ab und sorgt mit seinem Treffer zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung für den MSV Pampow. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down Fußball-Oberliga im NOFV MSV Pampow rettet erneut in Unterzahl ein Remis Von Hans-Georg Taken | 04.02.2023, 17:08 Uhr

Was für ein wildes Spiel: Fußball-Oberligist MSV Pampow führte schon mit 2:0 gegen Eintracht Mahlsdorf, ehe die Gäste den Spieß umdrehten. Doch in Unterzahl sprang am Ende noch ein Remis für den MSV heraus.