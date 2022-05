Wolfsburgs Svenja Huth (l) im Zweikampf mit Jenas Verena Volkmer. Foto: Christian Modla/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Christian Modla Frauenfußball Fußball-Nationalspielerin Huth heiratet noch vor EM-Beginn Von dpa | 30.05.2022, 14:37 Uhr

Fußball-Nationalspielerin Svenja Huth vom VfL Wolfsburg will noch vor der Europameisterschaft im Juli in England Hochzeit feiern. „Ich habe privat noch ein freudiges Ereignis, weil ich meine Freundin heiraten werde“, bestätigte die 31-Jährige am Sonntagabend in der Sendung „Sportclub“ des NDR-Fernsehens.