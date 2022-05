Benefizveranstaltung «All-Stars for Ukraine», mit dem Spiel «Hamburg & die Welt» gegen «DFB All-Stars» im Volksparkstadion. Foto: Jonas Walzberg/dpa FOTO: Jonas Walzberg Ukraine-Konflikt Fußball-Fest mit Promis als Zeichen gegen den Krieg Von dpa | 28.05.2022, 16:21 Uhr

Einstige Fußball-Stars und andere Prominente haben im Hamburger Volksparkstadion ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt. Das Benefizspiel zwischen dem All-Star-Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und dem Team Hamburg zugunsten der Menschen in dem von Russland angegriffenen Land endete am Samstag 8:8 (4:4). Die Schirmherrschaft hatten Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher und der frühere Boxweltmeister Wladimir Klitschko übernommen.