HSV-Trainer Für Sieg gegen Paderborn: Walter will mehr positive Energie 31.03.2022, 17:33 Uhr

Hamburg hat auch noch Überraschungen für Trainer Tim Walter parat. „Ich habe in Hamburg noch nie so viel Schnee gesehen“, sagte der Trainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV erstaunt, nachdem am Donnerstagmorgen Schneefall eingesetzt hatte. „Sehr überraschend, sehr heimatlich“, meinte der gebürtige Badener. Aber letztlich bringt ihn auch das nicht aus dem Rhythmus: „Wo ich herkomme, ist etwas mehr Schnee. Deshalb kenne ich mich mit Schnee aus.“