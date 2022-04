ARCHIV - Spielbälle liegen auf dem Rasen. Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild FOTO: Swen Pförtner 2. Bundesliga Fröde wieder dabei: Hansa Rostock in Bestbesetzung nach Aue Von dpa | 23.04.2022, 04:57 Uhr

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann das Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Tabellenvorletzten FC Erzgebirge Aue in Bestbesetzung bestreiten. Mittelfeldspieler Lukas Fröde hat die Sperre nach der zehnten Gelben Karte, die ihn am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Jahn Regensburg (1:1) zum Zuschauen zwang, abgesessen und dürfte wieder in die Startelf rücken. „Die Trainingsleistungen waren gut, ich habe einen extrem guten Eindruck von der Mannschaft“, sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Freitag.