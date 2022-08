Clemens Fritz Foto: Carmen Jaspersen/dpa up-down up-down Werder Bremen Fritz zu Transfers in Abwehr: Nicht in Aktionismus verfallen Von dpa | 29.08.2022, 11:50 Uhr

Auch mit den Eindrücken des 3:4 (2:3) gegen Eintracht Frankfurt will Werder Bremen in der Schlussphase der Transferperiode keine Verbesserungen in der schwächelnden Defensive vornehmen.