Jule Brand Foto: Robert Michael/dpa up-down up-down Nachwuchsauszeichnung Fritz-Walter-Medaillen für Dortmunder Adeyemi und Moukoko Von dpa | 09.11.2022, 11:34 Uhr

Der DFB hat erstmals die Fritz-Walter-Medaillen gleichwertig an Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler vergeben - und anderem an Jule Brand (VfL Wolfsburg), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) und Karim Adeyemi aus den A-Nationalteams und an WM-Kandidat Youssoufa Moukoko (beide Borussia Dortmund).