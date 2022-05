ARCHIV - Spiel zwischen zwei französischen Erstliga-Clubs: Kylian Mbappe (r) von PSG kämpft um den Ball mit Saint-Etiennes Alpha Sissoko. Foto: Laurent Cipriani/AP/dpa/Archivbild FOTO: Laurent Cipriani Corona-Pandemie Französische Erstligisten machen hohe Verluste Von dpa | 05.05.2022, 19:55 Uhr

Die 20 französischen Fußball-Erstligisten haben in der von Corona stark beeinträchtigten Saison 2020/21 Verluste in Höhe von 645 Millionen Euro gemacht. Das teilte die Kontroll- und Managementabteilung der Liga (DNCG) am Donnerstag mit.