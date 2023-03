Just Fontaine Foto: dpa/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down WM-Rekordhalter Französische Fußballlegende Just Fontaine gestorben Von dpa | 01.03.2023, 12:04 Uhr

Just Fontaine ist bis heute WM-Rekordtorschütze. Kein Fußballer traf bei einem Turnier so oft wie er. Am Mittwoch ist die französische Fußball-Ikone im Alter von 89 Jahren gestorben.