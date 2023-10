Wie der Bundesligist mitteilte, gab die Europäische Fußball-Union UEFA dem Einspruch der Hessen gegen die Sperre nicht statt, da es sich bei der Beurteilung um eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters gehandelt habe. Der Nationaltorhüter hatte nach Abpfiff des vergangenen Auswärtsspiels bei PAOK Saloniki infolge einer Rudelbildung überraschend die Rote Karte gesehen.



Die Frankfurter, die am kommenden Donnerstag Helsinki empfangen (21.00 Uhr/RTL+), hatten das Spiel in Griechenland durch ein Tor kurz vor dem Abpfiff 1:2 verloren. In der Tabelle liegt die Eintracht nach zwei Spielen auf Platz zwei (3 Punkte) hinter Spitzenreiter PAOK (6 Punkte). Dahinter folgen Helsinki und der FC Aberdeen (je 1).