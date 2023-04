Oliver Glasner Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Bundesliga Frankfurts Glasner: „Ich habe im Fußball schon alles erlebt“ Von dpa | 23.04.2023, 05:20 Uhr

Trainer Oliver Glasner lässt sich durch die aktuelle Schwächephase von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga nicht beirren. „Ich habe im Fußball schon alles erlebt“, sagte Glasner nach dem 0:4 beim neuen Tabellenführer Borussia Dortmund, dem achten Ligaspiel nacheinander ohne Sieg: „Ich bin schon 30 Jahre im Fußball. Da erlebt man alles in alle Richtung. Als Spieler stand ich mal zur Halbserie mit 30 Punkten auf einem Europacup-Platz und bin am Ende noch abgestiegen.“