Pokalfinalist Foto: Tom Weller/dpa DFB-Pokal Frankfurt nach Sieg gegen Stuttgart im Finale Von dpa | 03.05.2023, 22:54 Uhr

Frankfurt erreicht durch einen Sieg in Stuttgart das Endspiel im DFB-Pokal gegen Leipzig. Die in der Bundesliga schwächelnde Eintracht braucht aber eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte.