Die Meisterschale steht vor dem Spiele auf einer Stele vor den Wolfsburger Spielerinnen. Foto: Swen Pförtner/dpa
Frauenfußball Frankfurt in der Champions-League: Schale für Wolfsburg Von dpa | 15.05.2022, 16:15 Uhr

Die Meisterschale für den VfL Wolfsburg, der dritte Champions-League-Platz für Eintracht Frankfurt und der Abstieg für den SC Sand: Am letzten Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga feierte der seit einer Woche feststehende Titelgewinner aus Niedersachsen noch einmal bei der offiziellen Ehrung. Die Frankfurterinnen schnappten dem 1. FFC Turbine Potsdam am Sonntag die Teilnahme an der Königsklasse weg. Zweiter Absteiger neben dem FC Carl Zeiss Jena ist der badische SC Sand.