Der Torschütze zum 1:0 gegen West Ham United, Rafael Borre von Eintracht Frankfurt, winkt beim Auswechseln. Foto: Arne Dedert/dpa FOTO: Arne Dedert Europa League Frankfurt erreicht das Finale Von dpa | 05.05.2022, 23:06 Uhr

Erst eine Pyro- und Konfettishow, dann der dritte Finaleinzug auf der internationalen Fußball-Bühne nach 1960 und 1980. Eintracht Frankfurt hat in der Europa League die nächste knifflige Hürde genommen und spielt am 18. Mai in Sevilla um den großen silbernen Pokal.