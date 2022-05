Düsseldorfs Spieler jubeln nach dem Spiel. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Stefan Puchner Fußball Fortuna Düsseldorf zum Trainingslager wieder in Österreich Von dpa | 09.05.2022, 12:44 Uhr

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf bereitet sich auch in diesem Sommer in Österreich auf die neue Saison vor. Wie der Club am Montag bekanntgab, wird Trainer Daniel Thioune mit seiner Mannschaft vom 20. bis 27. Juni ein Trainingslager im Mühlviertler Hochland beziehen. Das erste Mannschaftstraining der neuen Saison ist für den 12. Juni angesetzt. Die neue Zweitliga-Spielzeit beginnt am Wochenende 15. bis 17. Juli.