Torjubel Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down 2. Liga am Freitag Fortuna Düsseldorf auf Rang drei - Sieg für Bielefeld Von dpa | 26.08.2022, 20:45 Uhr

Nach drei sieglosen Spielen in Serie hat sich Fortuna Düsseldorf zumindest für einen Tag auf den dritten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verbessert, Arminia Bielefeld holte am Freitagabend unter dem neuen Trainer Daniel Scherning den ersten Saisonsieg.