Nationalmannschaft Flick will nach WM-Aus im Amt bleiben: „Mir macht es Spaß" Von dpa | 01.12.2022, 22:55 Uhr

Bundestrainer Hansi Flick will trotz des Scheiterns in der WM-Vorrunde im Amt bleiben. „Von meiner Seite schon, mir macht es Spaß. Wir haben eine gute Mannschaft, gute Spieler, die nachkommen. Von daher liegt es nicht an mir“, sagte der Coach in der ARD.