Flick Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down Nationalmannschaft Flick plant keine große Rotation gegen Belgien Von dpa | 26.03.2023, 00:19 Uhr

Hansi Flick plant keine größere Rotation im zweiten Test-Länderspiel gegen Belgien, der Bundestrainer will am kommenden Dienstag in Köln weitgehend die Siegerelf vom Samstagabend aufbieten.