ARCHIV - Der Pokal der Europa Conference League. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa FOTO: Emrah Gurel UEFA Finale der Conference League 2023 in Prag Von dpa | 10.05.2022, 19:03 Uhr

Das Finale der Conference League 2023 wird am 7. Juni in Prag ausgerichtet. Die Entscheidung traf das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA in Wien.