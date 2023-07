WM-Spielball Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Fußball-WM der Frauen FIFA verschenkt 20.000 Tickets für Frauen-WM in Neuseeland Von dpa | 13.07.2023, 11:47 Uhr

Der Fußball-Weltverband FIFA verschenkt 20.000 Tickets für die WM der Frauen in Australien und Neuseeland. Die Karten sind allein für Partien in den Stadien in Neuseeland, wie es am Donnerstag hieß. Der Weltverband will so gegen das bislang noch vergleichsweise geringe Interesse im Land des Co-Gastgebers ankämpfen.