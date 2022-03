Letztmalig war die Allianz Arena am 6. November 2021 im Spiel gegen den SC Freiburg ausverkauft gewesen. „Die Fans sind die Essenz des Fußballs und machen die Spiele in unserem Stadion, insbesondere jetzt in der entscheidenden Phase der Saison, zu etwas Einzigartigem“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Jan-Christian Dreesen, laut Vereinsmitteilung.