Neuer und Müller Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down Bundesliga FC Bayern auch in Hoffenheim ohne Neuer - Müller erkrankt Von dpa | 21.10.2022, 12:57 Uhr

Der FC Bayern München muss weiter auf Torhüter Manuel Neuer verzichten. Der 36 Jahre alte Kapitän fehlt auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim und am Mittwoch (21.00 Uhr) in der Champions League beim FC Barcelona.