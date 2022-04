ARCHIV - Ein Fußballspieler spielt den Ball. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Jens Büttner Bundesliga FC Augsburg ohne Änderung: Baumgart mit einem Wechsel Von dpa | 30.04.2022, 15:18 Uhr

Trainer Markus Weinzierl vertraut seiner zuletzt in der Fußball-Bundesliga siegreichen Startelf auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Nach dem 2:0 vor einer Woche beim VfL Bochum lässt der Coach der Fuggerstädter seine Anfangsformation gegen den Kandidaten für einen internationalen Startplatz unverändert. So beginnt unter anderen im defensiven Mittelfeld Carlos Gruezo, im Sturm startet nach seiner Vertragsverlängerung erneut André Hahn. Die Augsburger können mit einem Sieg gegen die Kölner den Klassenerhalt vorzeitig perfekt machen.