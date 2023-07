Kings League Foto: Manuel Queimadelos/Kings League InfoJobs/dpa up-down up-down Fußball Experte: Konzept Kings League könnte Deutschland erobern Von dpa | 04.07.2023, 06:04 Uhr

Das Fußballprojekt Kings League hat in Spanien bereits großen Erfolg erzielt. Ein Experte glaubt auch an den Start in Deutschland, sieht die größte Konkurrenz dabei aber nicht zum Fußball.