Bundesliga Ex-Trainer über Wolfsburger Dominanz: „War schon überrascht" Von dpa | 30.05.2022, 16:49 Uhr

Der frühere Meistertrainer Stephan Lerch hat nicht mit einer derartigen Dominanz seines Ex-Clubs VfL Wolfsburg in der gerade abgelaufenen Frauenfußball-Saison gerechnet. „Ich war schon überrascht, dass es am Ende zu so einer souveränen Meisterschaft und so einem Pokalsieg gekommen ist. Denn man hat zu Beginn der Saison noch nicht kommen sehen, dass der VfL Wolfsburg am Ende eine solche Dominanz ausstrahlen wird“, sagte der 37-Jährige am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Deshalb muss ich sagen: Respekt vor dem, was da ab der Winterpause passiert ist: diese extreme Souveränität, diese Klarheit, diese Dominanz und dieses stabile Auftreten.“