Europa-League-Finale Ex-Schalker Rakitic und Sevilla hoffen auf „perfektes Spiel"

Der frühere Bundesliga-Profi Ivan Rakitic geht mit dem FC Sevilla hoch motiviert ins Finale der Fußball-Europa-League gegen die AS Rom. „Wir müssen das perfekte Spiel spielen, 100 Prozent geben“, sagte der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Schalke 04 am Vorabend der Partie in Budapest.