Bundesliga Ex-Profi Fjörtoft: Kein Absturz der Eintracht zu erwarten Von dpa | 08.06.2022, 10:33 Uhr

Eintracht Frankfurts früherer Fußballprofi Jan Age Fjörtoft erwartet nicht, dass sein Ex-Club durch die Teilnahme an der Champions League in der Bundesliga in Abstiegsnot geraten könnte.