Marc Schnatterer Foto: Uwe Anspach/dpa 224 Spiele im Unterhaus Ex-Heidenheimer Marc Schnatterer beendet Karriere Von dpa | 08.04.2023, 18:03 Uhr

MIttelfeldspieler Marc Schnatterer wird seine Karriere am Saisonende im Trikot des SV Waldhof Mannheim beenden. Das kündigte die frühere Club-Ikone des 1. FC Heidenheim am Samstag nach dem 2:1 (0:1) des Drittligisten gegen den SC Freiburg II an.