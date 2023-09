Von 2004 bis 2022 war Oliver Bierhoff als Manager der deutschen Nationalmannschaft nicht wegzudenken. 2014 führte er die Nationalelf zum WM-Sieg. Dennoch musste die Mannschaft ab 2018 viele Fußball-Pleiten einstecken.

Nachdem die Nationalmannschaft bei der WM 2018 in Russland erstmals nach der Vorrunde ausgeschieden war, folgte in Katar 2022 ein weiteres Desaster und die frühe Heimreise nach drei Gruppenspielen. Kurz darauf wurde der Vertrag zwischen dem 55-Jährigen und dem DFB aufgelöst.

In einem Podcast-Gespräch mit „TOMorrow - Business. Stars. Lifestyle“ spricht er erstmals über die herausfordernden letzten Jahre seiner Tätigkeit als Sportdirektor der Nationalmannschaft und gewährt einen tiefen Einblick in die Zeit danach.

Oliver Bierhoff zog sich nach seinem Rücktritt zurück

Auf die Frage seines Gesprächspartners Tom Junkersdorf hin, ob er nicht schon vor seinen Rücktritt überlegt habe, seine Tätigkeiten zu beenden, antwortet Bierhoff, dass die Hoffnung immer da gewesen sei, dass irgendwann der Knoten platzt. „Wir waren überzeugt, dass wir die Kurve noch bekommen. Wir haben sie nicht bekommen, zu der Zeit.“

Nachdem Oliver Bierhoff sich im Dezember 2022 mit dem DFB auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt hatte, zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. „Ich habe mich seit meinem Rücktritt ganz zurückgezogen. Ich habe nicht nichts gemacht, sondern ich habe viele Gespräche geführt“, erzählt er im Podcast. Auch wenn er seit einiger Zeit nicht mehr aktiv dabei sei, tue ihm weh zu sehen, „wie in den letzten Monaten auch über die Nationalmannschaft gesprochen wurde.“

Für die Zukunft drücke er der deutschen Nationalmannschaft die Daumen und hoffe, dass es mit der EM 2024 in Deutschland wieder klappe.

Oft habe er unschöne Situationen erleben müssen

In seiner Zeit als Manager und als aktiver Spieler erlebte Oliver Bierhoff einige unschöne Situationen. „Ich habe Morddrohungen bekommen. Ich war vier Stunden im Stadion eingeschlossen, und die Fans haben draußen randaliert, weil sie mit der Mannschaft unzufrieden waren“, erzählt er im Gespräch.

Er habe es aber immer geschafft, sein öffentliches und sein privates Leben zu trennen. Zudem sei das ein Preis, den man mit dem Beruf zahlen müsse, so Bierhoff. Sein Rücktritt bewege ihn bis heute, gesteht er: „Das ist immer noch etwas, was in mir schmerzt, weil ich sage: Wir haben natürlich gewisse Probleme im deutschen Fußball. Aber mit der Qualität, die wir im deutschen Fußball haben, dürfen wir nicht bei zwei Vorrunden bei einer WM ausscheiden. [...] Es ist ein innerer Schmerz.“