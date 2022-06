Die Spieler von Italien jubeln über ein Tor gegen Ungarn. Foto: Massimo Paolone/LaPresse/AP/dpa FOTO: Massimo Paolone Nations League Europameister Italien gewinnt gegen Ungarn Von dpa | 07.06.2022, 22:53 Uhr

Fußball-Europameister Italien hat in der neuen Saison in der Nations League den ersten Sieg gefeiert. Drei Tage nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Deutschland gewann die Squadra Azzurra in Cesena gegen England-Bezwinger Ungarn mit 2:1 (2:0).