2. Bundesliga Erste Halbzeit verpennt: Kiel verpasst positiven Abschluss Von dpa | 15.05.2022, 18:04 Uhr

Holstein Kiel hat den erhofften versöhnlichen Saisonabschluss in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp kassierte am Sonntag eine verdiente 1:3 (0:1)-Niederlage beim SV Sandhausen und beendet die Spielzeit auf dem neunten Tabellenplatz. Der SVS ging im heimischen Hardtwald-Stadion früh durch einen Doppelschlag von Dario Dumic (9. Minute) und Janik Bachmann (13.) mit 2:0 in Führung. Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff erhöhte Christian Kinsombi (35.).