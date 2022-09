Fußball Foto: Silas Stein/dpa up-down up-down FC Doncaster City Englischer Fußballclub will im schottischen Pokal mitspielen Von dpa | 22.09.2022, 14:02 Uhr

Ein neu gegründeter englischer Amateurclub sorgt mit einem ungewöhnlichen Plan für Aufsehen. Der FC Doncaster City, der in England in der 13. Liga spielt, will in der nächsten Saison am schottischen Fußballpokal teilnehmen.