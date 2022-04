Fußball FOTO: Stuart Franklin 2. Bundesliga Endspurt im Aufstiegsrennen: Werder spielt gegen Nürnberg Von dpa | 17.04.2022, 01:03 Uhr | Update vor 31 Min.

Werder Bremen will am Ostersonntag den nächsten Schritt Richtung Erstliga-Rückkehr machen. Im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga spielt der Aufstiegsfavorit ab 13.30 Uhr im Wohninvest Weserstadion gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Nürnberg. Für Werder beginnt damit die entscheidende Phase dieser Saison. Denn nach dem Spiel gegen Nürnberg geht es am Samstag darauf zum vermeintlich größten Rivalen FC Schalke 04. Ausgerechnet vor diesen beiden wichtigen Partien hat sich der Bremer Kapitän Ömer Toprak erneut an der Wade verletzt. Der 32-jährige Abwehrchef wird seiner Mannschaft für eine noch unbestimmte Zeit fehlen.