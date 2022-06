Bundestrainer Hansi Flick (r) spricht während des Trainings der deutschen Nationalmannschaft mit Jamal Musiala. Foto: Daniel Karmann/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Daniel Karmann Nationalmannschaft Endlich gewinnen: Klarer Auftrag für DFB-Auswahl in Ungarn Von dpa | 11.06.2022, 05:03 Uhr

In Ungarn soll es wieder ein Sieg sein. Nach drei 1:1, zwei davon in der Nations League, steht die Nationalmannschaft am Samstag in Budapest schon unter einem gewissen Druck, drei Punkte zu holen.