Luka Modric Foto: Tom Weller/dpa Nach Kroatien-Aus Ende der Goldenen Generation? Modric nimmt EM 2024 in Blick Von dpa | 14.12.2022, 11:36 Uhr

0:3 gegen Argentinien - das Halbfinal-Aus der Kroaten bei der WM in Katar fiel deutlich aus. Luka Modric und Co. werden es wohl trotzdem weiter versuchen. Zumindest noch ein Mal in Deutschland.