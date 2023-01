Cristiano Ronaldo Foto: Francisco Seco/AP/dpa up-down up-down Fußball Empfangszeremonie für Ronaldo in Saudi-Arabien am Dienstag Von dpa | 02.01.2023, 16:14 Uhr

Cristiano Ronaldos neuer Verein will die Ankunft des Fußball-Stars in Saudi-Arabien feiern. Am Dienstagabend (Ortszeit) gibt der Club Al-Nassr eine „Willkommenszeremonie für den weltbesten Spieler“ im Mrsool Park, wie der Verein auf Twitter mitteilte. Medien zufolge werden Zehntausende Fans erwartet.