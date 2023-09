2. Liga Elversberg gewinnt Aufsteiger-Duell bei Wehen Wiesbaden Von dpa | 23.09.2023, 15:01 Uhr | Update vor 1 Std. SV Wehen Wiesbaden - SV Elversberg Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down

Neuling SV Elversberg kommt in der 2. Fußball-Bundesliga immer besser in Schwung. Die Saarländer setzten sich beim Mitaufsteiger SV Wehen Wiesbaden mit 2:0 (1:0) durch und feierten damit nach einem schwachen Saisonstart bereits den dritten Sieg in Serie.