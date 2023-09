Marc André ter Stegen: Begann beide Halbzeiten mit schlimmen Fehlpässen im Aufbauspiel, kassierte zwei schnelle Tore. Stark zweimal beim Eins-gegen-Eins gegen Ueda, als er lange stehen blieb und beide Male per Reflex das 1:3 verhinderte. Zeigte einige weitere starke Paraden in der zweiten Halbzeit, wurde aber am Ende alleingelassen, sodass er zwei weitere Gegentore nicht verhindern konnte. Note 4,5

Joshua Kimmich: War als Rechtsverteidiger direkt gefordert und räumte auf nach ter Stegens Fehlpass zu Beginn. Kassierte später einen bösen Tunnel gegen Mitoma am eigenen Strafraum, hielt ansonsten aber seine Seite bis in die Schlussphase dicht. Kippte im eigenen Spielaufbau ins sowieso schon enge Mittelfeldzentrum als zusätzliche Anspielstation, lief sich dort aber gerade in der zweiten Halbzeit immer wieder fest. Beim 1:4 nicht präsent im Kopfballduell. Note 4

Niklas Süle: Klärte in der Entstehung des 0:1 den Ball nicht sauber und zum Gegner. Sah immer dann gut aus, wenn er seinen riesigen Körper ins Spiel bringen konnte - dem aber entzogen sich die Japaner immer wieder geschickt, bisweilen fehlte es aber auch Süle an letzter Konsequenz. Ein Beispiel für mehrere Szenen war die Verweigerung des Kopfballduells vor dem 1:4. Note 4,5

Antonio Rüdiger: Kam beim 0:1 gegen Torschütze Ito zu spät. Brachte generell nicht die gewünschte Stabilität und Präsenz ins Abwehrzentrum. Beschränkte sich im Aufbauspiel auf einfache Aktionen und Pässe, startete so gut wie keine Vorstöße. Note 4

Nico Schlotterbeck (bis 63.): Produzierte zu viele Fehlpässe, ließ sich dann beim 0:1 auf dem Flügel überlaufen. Auch das 1:2 fiel über seine Seite. Das viel zu unsaubere Zuspiel auf Rüdiger leitete beinahe das 1:3 ein, genau wie seine Schlafmützigkeit plus hektischer Grätsche zum Gegner nach dem Wechsel. Ganz sicher nicht die Ideallösung als linker Außenverteidiger in einer Viererkette. Note 5

Emre Can (bis 63.): Sollte als Mann fürs Grobe vor der Abwehr für Stabilität sorgen, bremste aber dabei eher das eigene Kombinationsspiel aus mit unsauberen Abspielen und schlechter Raumbesetzung - und kam zudem gegen flinke Japaner zu selten richtig in die Zweikämpfe. Zeigte in der 60. Minute ungeahnte Qualitäten als Sitzfußballer, als er sich auf seinem Hintern mit dem Ball zwischen den Beinen elegant um 360 Grad drehte. Danach durfte er duschen. Note 4,5

Ilkay Gündogan: Versuchte als neuer Kapitän, das Spiel an sich zu reißen - es gelang beim Spielzug zum 1:1, in dem er mit seiner Bewegung und Drehung die entscheidende Lücke im Zentrum riss. Wirkte aber vor allem in der zweiten Halbzeit nicht immer glücklich in seinen Aktionen - zu wenige Schnittstellenpässe fanden ihr Ziel. Hatte ganz am Ende noch eine große Kopfballchance, die er recht kläglich vergab, ehe er den Kopf hängen ließ. Note 4

Serge Gnabry (bis 80): Offensiv zunächst so gut wie gar nicht zu sehen, defensiv auch nicht - etwa beim 1:2, als er Schlotterbeck gegen den aufrückenden Außenverteidiger allein ließ. Beteiligte sich später zumindest am Kurzpassspiel, startete aber keinerlei Aktionen mit Tempo und Risikobereitschaft. Völlig ohne Esprit. Note 5

Florian Wirtz (bis 72): Deutete zumindest immer wieder sein Potenzial als Unterschiedsspieler mit gutem Auge an mit seinen schnellen Drehungen und überraschenden Pässen, auch wenn längst nicht alles gelang. Gute Bewegung und Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1. Note 3,5

Leroy Sané: Wirkte zunächst fast ein bisschen zu cool, um das letzte Risiko zu gehen im Zweikampf. Vollendete dann aber ganz cool dem Spielzug zum 1:1 mit einem trockenen Abschluss. Startete danach einige gefährliche Dribblings über rechts und einen Konter durchs Zentrum, als er gerade noch abgegrätscht wurde. Versuchte auch in der Schlussphase noch einiges. Mit seinem Tempo ganz klar der gefährlichste Offensivspieler der Mannschaft an diesem Tag. Note: 2

Kai Havertz (bis 72): So gut wie gar nicht im Spiel, auffällig vor der Pause eigentlich nur bei Ballverlusten - einen im defensiven Zentrum konnte Süle nur per Foul und folgender Gelber Karte ausbügeln. Auch nach dem Wechsel blass, kaum im Kombinationsspiel, zu durchsetzungsschwach im Zweikampf. Note 5

Pascal Groß (ab 63.): Länderspielpremiere mit 32 Jahren für den England-Legionär - keine einfache Aufgabe, im Zentrum das stockende Spiel anzukurbeln bei Rückstand und zunehmend unruhig werdendem Publikum. Groß löste das eigentlich ganz ordentlich mit klaren Aktionen im Zweikampf und Passspiel. An ihm lag es nicht, dass Deutschland in der Schlusphase so heftig baden ging. Note: 3,5

Robin Gosens (ab 63.): Senste mit seiner ersten Aktion an der gegnrischen Torauslinie einen Japaner relativ sinnfrei um und holte sich Gelb. Versuchte auch danach, Wucht ins Spiel zu bringen, meistens vergeblich. Holte sich am Ende noch einen „Assist“ ab - mit seinem unerklärlichen Rückpass in den freien Raum, den die Japaner dankend zur Entscheidung nutzten. Konnte zudem die Flanke zum 1:4 nicht verhindern. Note 5

Thomas Müller (ab 72.): Wurde bei seinem Comeback für die Nationalelf vom Publikum mit freundlichem Applaus begrüßt. Fiel fortan mit seiner kommunikativen Art des Gestikulierens auf, fußballerisch in der kurzen Zeit eher weniger. Nicht zu bewerten

Julian Brandt (ab 72.): Spielte auch ein bisschen mit. Meistens aber zu körper- und kopflos. Nicht zu bewerten

Kevin Schade (ab 80.): Zog gleich mit einem erfolgreichen Tunnel gegen seinen Gegenspieler ein Tempodribbling an und hatte damit schon mehr Tempodribblings absolviert als Gnabry zuvor. Brachte wenig später sogar eine Flanke vor das Tor - auch das hatte man zuvor von der gesamten Nationalmannschaft noch gar nicht gesehen. Nicht zu bewerten