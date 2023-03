Eintracht-Fans Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down Champions League Eintracht setzt Stopp-Zeichen in Ticket-Posse Von dpa | 13.03.2023, 13:30 Uhr

Das Teilverbot eines Ticketverkaufs an Eintracht-Fans für das Champions-League-Spiel in Neapel sorgt in Frankfurt für großen Verdruss. Der Verein beendet das Spiel der Behörden.