Neapel soll dem Vernehmen nach für den 23 Jahre alten offensiven Mittelfeldspieler eine Ablösesumme von rund 35 Millionen Euro bezahlen. Lindström war vor zwei Jahren vom FC Bröndby für rund sieben Millionen Euro Ablöse nach Frankfurt gekommen. In 57 Bundesligapartien erzielte er zwölf Tore.



„Jesper hatte in den vergangenen zwei Jahren einen großen Anteil an unserer positiven Entwicklung“, sagte Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche. Lindströms starke individuelle Entwicklung sei „auch ein gutes Beispiel“ dafür, „dass wir als Club in der Lage sind, hochtalentierte Spieler auf das nächste Level zu heben“.