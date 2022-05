Die Spieler von Werder Bremen wollen in der nächsten Saison in der ersten Liga spielen. Foto: Robert Michael/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Robert Michael Fussball Ein Spieltag voller Entscheidungen Von dpa | 13.05.2022, 02:44 Uhr

Spannung beim Fußball: An diesem Wochenende steht der letzte Spieltag in der ersten und der zweiten Bundesliga an. Für viele Fans heißt das noch mal zittern. Bayern München hat die Meisterschaft in der höchsten Liga zwar schon gewonnen. Aber für einige Vereine geht es noch um sehr viel. Zum Beispiel darum, wer aus der ersten Liga in die zweite absteigt. Und wer aus der zweiten in die erste aufsteigt.